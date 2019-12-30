Американские ученые нашли способ предсказывать смерть пациентов с сердечной недостаточностью





Разработкой уникального метода занимались представители Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Медики заметили, что у некоторых пациентов с диагностированными болезнями сердечно-сосудистой системы наблюдается стабильное состояние, а другие показывают резкое ухудшение самочувствия, что часто приводит к смерти. Оказалось, что у второй группы наблюдался более высокий уровень нейропептида Y. В таком случае риск кончины в ближайшие 1-3 лет увеличивался в 10 раз. В новом исследовании приняли участие 105 добровольцев, а результаты помогли найти пути обнаружения граждан, которым нужно более агрессивная, чем общепринятая, терапия.В будущем ученые планируют создать метод выявления биомаркера при помощи простого забора крови.