При ДТП в Краснодарском крае погибли два человека и один пострадал





Согласно озвученным к настоящему моменту сведениям, 53-летний житель Крымска на автомобиле Honda не справился с управлением на обледенелой трассе, вследствие чего транспорт выехал на встречную полосу, не сумев избежать столкновения с “ГАЗелью”. Инцидент зафиксирован 30 декабря на 3-ем километре объездной дороги около заправки “Лукойл”. Водитель иномарки и пассажирка скончались на месте инцидента, а владельцу фургона из-за ряда травм потребовалась госпитализация в медучреждение.На данный момент личность погибшей гражданки не установлена. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, по итогам чего может утверждаться процессуальное решение.