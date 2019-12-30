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Танцор диско: Оксана Федорова показала детей, танцующих возле ёлки

Оксана Федорова на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором она находится в радостном предвкушении новогодних праздников в окружении своих детей. Отдельно подписчики отметили танец сына певицы.

Оксана Федорова поделилась публикацией в Instagram, где её дети - 7-летний Федор и 6-летняя Елизавета — скачут вокруг ёлки рядом с мамой. Все трое выбрали для себя удобную домашнюю одежду и радуются празднику. Как написала сама певица, дети находятся в предвкушении праздника и ждут момента, когда уже можно будет увидеть, что приготовил для них Дед Мороз. Она отметила, что Новый год - это «время воссоединения всей семьи и, конечно же, время подарков». Своих подписчиков она поздравила с наступлением новогодних праздников и пожелала почаще радовать себя и близких.

Поклонники, в свою очередь, осыпали звёздное семейство комплиментами и отметили, что дети Федоровой заметно выросли за последнее время. Некоторые подписчики особенно отметили зажигательный танец сына актрисы Фёдора. Его назвали танцором диско и отметили, что он хорошо двигается. Пользователи Сети поздравили всю семью победительницы конкурсов красоты с наступающими праздниками и пожелали, чтобы все их желания сбылись.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:24

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