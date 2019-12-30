АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые из Канады определили белок, стимулирующий развитие рака…
EUR 69.03 USD 62.03
Курс валют на 28.12.2019

В США замерз известный на весь мир водопад Миннехаха

В городе Миннесота, США, произошло необычное событие, вызвавшее удивление местных жителей и ученых. В местом парке Миннехаха замерз известный на весь мир одноименный водопад, из-за чего образовалась очень красивая картина.
В США замерз известный на весь мир водопад Миннехаха

Данное место привлекает туристов со всего мира, поэтому экскурсоводы, показывающие гостям город, сразу ведут людей сюда. Водопад Миннехаха известен тем, что он имеет небольшой размер, однако расположен в очень красивом месте. Обычно он окружен деревьями, а за стеной воды, которую несложно миновать, располагается живописная пещера, куда стремится попасть любой гость данного парка. Из нее открывает красивый вид на падающую воду.

Обычно водопад Миннехаха замерзает глубокой зимой, когда температура воздуха уже давно опустилась ниже нуля и стабильно находится на этой отметке. В этот же раз все произошло иначе. Стоило температуре на несколько дней опуститься до отметки -3 по Цельсию, как вода сразу превратилась в лед. Такая необычная картина моментально заинтересовала фотографов, желающих сделать красивый снимок, и конечно же ученых, желающих узнать, почему это произошло. В настоящий момент ответа на этот вопрос нет.

Также стоит отметить, что озеро Онтарио в Канаде также смогло удивить специалистов. Вокруг его берегов резко образовалась ледяная корка, хотя этот водоем замерзает крайне редко, но для этого нужны значительно более низкие температуры.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
При ДТП в Краснодарском крае погибли два человека и один…
Николай Басков хочет выкупить квартиру Филиппа Киркорова в Москве, чтобы позлить…
В США замерз известный на весь мир водопад…
В Сети появились рендерные изображения смартфона Huawei P40…
Анастасия Волочкова рассказала, где собирается встретить Новый…
Назван ТОП-5 популярных китайских брендов в России в 2019…
Ставшая мамой Регина Тодоренко рассказала о своих достижениях в 2019…
Toyota представила Toyota RAV4 Adventure Gear для полного…
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова отмечают 25-летие…
Экотехнопарк «Калуга»: еще одну новогодню елку установили в…
Американские ученые создадут объективный тест на…
Анастасия Решетова поучаствовала в рекламной фотосессии с новорожденным…
Названы главные правила пользования арендованной…
"Чистый бриллиант": Звезда "Дом-2" Виктория Боня в элегантном образе очаровала…
Ксения Собчак посвятила последний в этом году выпуск "Осторожно, Собчак" "несогласным" работникам…
Егор Крид в костюме елки поставил голую девушку на…
Смартфон Redmi Note 8 Pro внешне напоминает серию Google…
«Теперь я – враг народа»: Наргиз ответила на обвинения в ненависти к…
Ученые из Франции рассказали о вреде светодиодных…
Андрей Бурковский появился на публике с женой и подросшей…
Медики рассказали о правильном подборе зимней…
Новая фотография дочери Галкина и Пугачевой восхитила ее…
Названы основные технологические тренды России в 2019…
"У вас по нужде, а у них от жира": Иван Охлобыстин извинился перед проститутками после скандала с Аленой…
Перед смертью Галина Волчек искала помощи у бурятского шамана Дольгана…
Блогер Давид Манукян в новом видео сыграл немого парня и поблагодарил Ольгу Бузову за…
Роспотребнадзор рассказал о правилах хранения…
"Точно сделают вас лучше": Ксения Собчак назвала ТОП-5 книг для…
Автопарк знаменитостей: на чем ездит Юрий…
С 1 января страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на…
Зак Эфрон подхватил инфекционную болезнь во время съемок в…
Geely представила новый семиместный кроссовер…
Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за Андрея Зубкова и взяла его…
Экспортный вариант МиГ-35 получит новую кабину и…
Перечислены нежелательные продукты для больного…
Ведущая "Дом-2" Ольга Орлова примерила красное платье с внушительным…
Татьяна Тарасова вспомнила о тревожных симптомах болезни Галины…
Минобороны РФ начнет получать модернизированные…
Виктор Рыжаков заменит Галину Волчек на посту худрука…
В Сети опубликованы новые рендеры камеры Samsung Galaxy…
Просмотреть все новости