В США замерз известный на весь мир водопад Миннехаха
В городе Миннесота, США, произошло необычное событие, вызвавшее удивление местных жителей и ученых. В местом парке Миннехаха замерз известный на весь мир одноименный водопад, из-за чего образовалась очень красивая картина.
Данное место привлекает туристов со всего мира, поэтому экскурсоводы, показывающие гостям город, сразу ведут людей сюда. Водопад Миннехаха известен тем, что он имеет небольшой размер, однако расположен в очень красивом месте. Обычно он окружен деревьями, а за стеной воды, которую несложно миновать, располагается живописная пещера, куда стремится попасть любой гость данного парка. Из нее открывает красивый вид на падающую воду.
Обычно водопад Миннехаха замерзает глубокой зимой, когда температура воздуха уже давно опустилась ниже нуля и стабильно находится на этой отметке. В этот же раз все произошло иначе. Стоило температуре на несколько дней опуститься до отметки -3 по Цельсию, как вода сразу превратилась в лед. Такая необычная картина моментально заинтересовала фотографов, желающих сделать красивый снимок, и конечно же ученых, желающих узнать, почему это произошло. В настоящий момент ответа на этот вопрос нет.
Также стоит отметить, что озеро Онтарио в Канаде также смогло удивить специалистов. Вокруг его берегов резко образовалась ледяная корка, хотя этот водоем замерзает крайне редко, но для этого нужны значительно более низкие температуры.
Данное место привлекает туристов со всего мира, поэтому экскурсоводы, показывающие гостям город, сразу ведут людей сюда. Водопад Миннехаха известен тем, что он имеет небольшой размер, однако расположен в очень красивом месте. Обычно он окружен деревьями, а за стеной воды, которую несложно миновать, располагается живописная пещера, куда стремится попасть любой гость данного парка. Из нее открывает красивый вид на падающую воду.
Обычно водопад Миннехаха замерзает глубокой зимой, когда температура воздуха уже давно опустилась ниже нуля и стабильно находится на этой отметке. В этот же раз все произошло иначе. Стоило температуре на несколько дней опуститься до отметки -3 по Цельсию, как вода сразу превратилась в лед. Такая необычная картина моментально заинтересовала фотографов, желающих сделать красивый снимок, и конечно же ученых, желающих узнать, почему это произошло. В настоящий момент ответа на этот вопрос нет.
Также стоит отметить, что озеро Онтарио в Канаде также смогло удивить специалистов. Вокруг его берегов резко образовалась ледяная корка, хотя этот водоем замерзает крайне редко, но для этого нужны значительно более низкие температуры.
В мире
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:00