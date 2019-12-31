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Певица Валерия для клипа “Тысячи историй” решилась предстать в откровенном белье

Певица Валерия показала поклонникам лифчик и стройные ноги на фотографиях со съемок клипа “Тысячи историй”. Звезда опубликовала новый кадр на своей странице в сети Instagram, решившись сниматься в откровенном белье.

Валерия рассказала в новом посте, что занята на съемках клипа на песню “Тысячи историй” с Назимой Джанибековой. Певица отметила, что ждет оригинальной реакции хейтеров, которые напоминают ей о возрасте. Звезда перечислила доводы “сторонников эйджизма”, например, наличие детей. В комментариях большинство фанатов восхищались ее привлекательностью, стройностью ног и талией.

Для съемок в клипе Валерия облачилась в черное боди, полупрозрачный комплект и ботфорты. Звезда не постеснялась показать лифчик. Однако нашлись и те, кто обвинил звезду в демонстрации нижнего белья, отметив, что она пошла по стопам Лолиты и Любови Успенской.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:11

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