Певица Валерия для клипа “Тысячи историй” решилась предстать в откровенном белье

Валерия рассказала в новом посте, что занята на съемках клипа на песню “Тысячи историй” с Назимой Джанибековой. Певица отметила, что ждет оригинальной реакции хейтеров, которые напоминают ей о возрасте. Звезда перечислила доводы “сторонников эйджизма”, например, наличие детей. В комментариях большинство фанатов восхищались ее привлекательностью, стройностью ног и талией.Для съемок в клипе Валерия облачилась в черное боди, полупрозрачный комплект и ботфорты. Звезда не постеснялась показать лифчик. Однако нашлись и те, кто обвинил звезду в демонстрации нижнего белья, отметив, что она пошла по стопам Лолиты и Любови Успенской.