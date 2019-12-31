Ученые из США: У детей с ожирением ухудшается рабочая память





В исследовании принимали участие около 10 тысяч подростков возрастом от 9 до 10 лет, а наблюдение за ними проводилось в течение 10 лет. Выяснилось, что дети с ожирением обладали более слабой памятью, что объясняется тонкой префронтальной корой главного органа центральной нервной системы. Таким образом, у таких детей фиксировались серьезные проблемы с рабочей памятью и способностью запоминать информацию. Также отмечались проблемы с планированием и контролем собственного поведения.Ученые также в предыдущих исследованиях выяснили, что ожирение в детском возрасте может провоцировать воспалительный процесс, который воздействует на клеточные структуры и может приводить к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Если же ребенок длительное время не может справиться с избыточным весом, это может привести к хроническим воспалениям, отражающимся на работе головного мозга.