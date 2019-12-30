Видеоигра с ИИ поможет работодателям нанимать хороших сотрудников
Видеоигра с искусственным интеллектом (ИИ) поможет значительно повысить эффективность отбора кадров для конкретной работы. Она позволит работодателям нанимать хороших сотрудников без прохождения собеседования и изучения резюме.
Авторство данной видеоигры принадлежит стартапу Pymetrics, созданному еще 8 лет назад. Тогда два нейробиолога объединили свои усилия, создали команду профессионалов, а затем разработали новый инструмент для отбора персонала на работу. Их задачей было полностью исключить необъективность оценок и предвзятое отношение работодателя к потенциальному работнику.
В итоге они создали видеоигру, использующую возможности ИИ. Для принятия решения о приеме или отказе сотруднику понадобится попросить его поиграть. Во время игрового процесса человек сталкивается с разными задачами и проблемами, требующими решения, оценками и т. д. ИИ будет анализировать личностные качества, характер, знания, умения и опыт, а также истинную мотивацию.
Результатом станет подробный отчет, имеющий в себе ответ – нужно или нет нанимать данного работника на конкретную должность. Также видеоигра предложит другие места трудоустройства человека в зависимости от его навыков и квалификации. Заинтересованность этой методикой уже выразили крупные мировые компании. Например, сеть ресторанов McDonald’s осталась довольна полученными результатами.
Авторство данной видеоигры принадлежит стартапу Pymetrics, созданному еще 8 лет назад. Тогда два нейробиолога объединили свои усилия, создали команду профессионалов, а затем разработали новый инструмент для отбора персонала на работу. Их задачей было полностью исключить необъективность оценок и предвзятое отношение работодателя к потенциальному работнику.
В итоге они создали видеоигру, использующую возможности ИИ. Для принятия решения о приеме или отказе сотруднику понадобится попросить его поиграть. Во время игрового процесса человек сталкивается с разными задачами и проблемами, требующими решения, оценками и т. д. ИИ будет анализировать личностные качества, характер, знания, умения и опыт, а также истинную мотивацию.
Результатом станет подробный отчет, имеющий в себе ответ – нужно или нет нанимать данного работника на конкретную должность. Также видеоигра предложит другие места трудоустройства человека в зависимости от его навыков и квалификации. Заинтересованность этой методикой уже выразили крупные мировые компании. Например, сеть ресторанов McDonald’s осталась довольна полученными результатами.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:48