Видеоигра с ИИ поможет работодателям нанимать хороших сотрудников





Авторство данной видеоигры принадлежит стартапу Pymetrics, созданному еще 8 лет назад. Тогда два нейробиолога объединили свои усилия, создали команду профессионалов, а затем разработали новый инструмент для отбора персонала на работу. Их задачей было полностью исключить необъективность оценок и предвзятое отношение работодателя к потенциальному работнику.В итоге они создали видеоигру, использующую возможности ИИ. Для принятия решения о приеме или отказе сотруднику понадобится попросить его поиграть. Во время игрового процесса человек сталкивается с разными задачами и проблемами, требующими решения, оценками и т. д. ИИ будет анализировать личностные качества, характер, знания, умения и опыт, а также истинную мотивацию.Результатом станет подробный отчет, имеющий в себе ответ – нужно или нет нанимать данного работника на конкретную должность. Также видеоигра предложит другие места трудоустройства человека в зависимости от его навыков и квалификации. Заинтересованность этой методикой уже выразили крупные мировые компании. Например, сеть ресторанов McDonald’s осталась довольна полученными результатами.