В Сети появились рендерные изображения смартфона Huawei P40 Pro





После публикации рендеров эксперты ожидают, что Huawei P40 Pro сможет похвастаться стильным дизайном и продвинутыми функциями, в том числе 5G. Смартфон может быть оснащен производительным процессором Kirin 990. Камеры устройства имеют высокую вероятность получить датчики на 64, 20 и 12 Мп, а также макромодуль и сенсор объема Time of Flight. Батарея смартфона станет мощнее: ее емкость составит 5 500 мАч, а также будет присутствовать поддержка “быстрой” зарядки 50 Вт.На данный момент эксперты ожидают официальный анонс Huawei P40 Pro.