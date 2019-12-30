В Сети появились рендерные изображения смартфона Huawei P40 Pro
В Сети опубликованы рендерные изображения смартфона Huawei P40 Pro. Новинка от китайского производителя получит поддержку 5G и модуль беспроводной зарядки на 50 Вт.
После публикации рендеров эксперты ожидают, что Huawei P40 Pro сможет похвастаться стильным дизайном и продвинутыми функциями, в том числе 5G. Смартфон может быть оснащен производительным процессором Kirin 990. Камеры устройства имеют высокую вероятность получить датчики на 64, 20 и 12 Мп, а также макромодуль и сенсор объема Time of Flight. Батарея смартфона станет мощнее: ее емкость составит 5 500 мАч, а также будет присутствовать поддержка “быстрой” зарядки 50 Вт.
На данный момент эксперты ожидают официальный анонс Huawei P40 Pro.
После публикации рендеров эксперты ожидают, что Huawei P40 Pro сможет похвастаться стильным дизайном и продвинутыми функциями, в том числе 5G. Смартфон может быть оснащен производительным процессором Kirin 990. Камеры устройства имеют высокую вероятность получить датчики на 64, 20 и 12 Мп, а также макромодуль и сенсор объема Time of Flight. Батарея смартфона станет мощнее: ее емкость составит 5 500 мАч, а также будет присутствовать поддержка “быстрой” зарядки 50 Вт.
На данный момент эксперты ожидают официальный анонс Huawei P40 Pro.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:52