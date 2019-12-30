Экотехнопарк «Калуга»: еще одну новогодню елку установили в Мятлево





Ранее учителя местной школы попросили установить 4-5-метровую ель с игрушками. Глава Износковского района Владимир Леонов поддержал просьбу, и в экотехнопарке «Калуге» с готовностью пошли навстречу. Так как одной из важнейших задач, стоящих перед объектом, является сохранение окружающей среды, то ель было решено подарить искусственную.Ранее экотехнопарк «Калуга» еще на стадии своего строительства активно помогал Износковкому району. К примеру, в селе Шанский Завод была отремонтирована школа, а также организован оснащенный по последнему слову спорткомплекс. Почти три сотни местных школьников получили от инвестора технопарка билеты в Москву на новогодние мероприятия. Примерно такое же количество детей дошкольного возраста получили подарки.Помимо этого в селе Износки была подключена праздничная иллюминация, смонтированная на деревьях и фасадах зданий. На главной площади населенного пункта установили большую елку, у которой в новогоднюю ночь соберутся местные жители.