Ученые нашли способ извлечения метана из вечной мерзлоты





Эксперты из центра по добыче углеводородов Сколтеха вместе с научными сотрудниками из Эдинбурга решили извлекать метан путем закачки дымовых газов в резервуары гидрата вечной мерзлоты. Поскольку дымовые газы содержат углекислый газ, новая технология способствует понижению выбросов парниковых газов в атмосферу Арктики. Исследовательская группа нашла наилучшие обстоятельства закачки дымового газа и определила их воздействие на действенность извлечения метана.Следует отметить, что в состав дымового газа входит огромное количество парниковых газов, которые планируют захоронить в недрах. Углекислый газ образует гидрат, заменяя исходный гидрат метана. Новая технология необходима для разработки залежей углеводородов в высокочувствительной арктической среде. По словам главного специалиста CHR Евгения Чувилина, с помощью данного подхода можно не только извлекать метан и предотвращать его свободный выброс в атмосферу, но и сокращать выбросы углекислого газа. Он сообщил, что подобный способ предлагает двойной дивиденд с точки зрения экологической безопасности.