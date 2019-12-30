Mazda объяснили низкую емкость аккумуляторов на кроссовере MX-30





Кроссовер Mazda MX-30 дебютировал перед общественностью в октябре нынешнего года на автосалоне в Токио. Производитель подчеркнул, что представитель SUV-сегмента ориентирован на жителей мегаполисов, которые не нуждаются в емкостной батарее. Директор европейского центра исследований бренда Кристиана Шульце отметила, что в сутки владельцы электрокаров из больших городов проезжают не больше 70 км, а машину ставят на зарядку раз в 2-3 дня. Поэтому Mazda MX-30 будет иметь скромный аккумулятор, а более мощную версию бренд покажет к 2021 году. Она может получить стандартную батарею на 35,5 кВтч, в паре с которой должен функционировать роторный двигатель.Полные характеристики Mazda MX-30 раскроют не ранее весны 2020 года в рамках автошоу в Женеве. Стоимость модели стартует от 35 тыс. евро, а продажи начнутся будущим летом.