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Назван ТОП-5 популярных китайских брендов в России в 2019 году

Эксперты начали подводить итоги года и решили изучить успехи китайских брендов в России в 2019 году. Назван ТОП-5 самых популярных производителей из КНР, отметившихся наиболее высокими продажами на местном рынке.

Первое место досталось компании Haval. За счет кроссовера Haval F7 и кросс-купе Haval F7X китайскому бренду удалось реализовать в России в 2019 году чуть более 10 тысяч автомобилей. Такой результат позволяет говорить о росте реализации по сравнению с 2018-м на целые 277%. Второе место досталось еще одной популярной марке – Geely. Автомобили этого производителя разошлись в РФ тиражом 8,8 тысяч единиц. Эта компания также показала существенный рост – 200%.

Тройку лидеров в ТОП-5 самых популярных китайских брендов в России занимает Chery. Этот производитель смог продать россиянам 5,5 тысячи автомобилей за 2019 год. Компания также показала рост продаж, однако он оказался более скромным – 11%. Четвертое место в ТОП-5 досталось китайскому автомобильному бренду Lifan. Этот производитель сумел реализовать на местном рынке 3,8 тысячи машин. Пятерку лидеров, отмечают эксперты, замыкает бренд JAC. Автомобили данной компании разошлись тиражом в 3,3 тысячи единиц.

Специалисты отмечают, что такая динамика продаж указывает на рост доверия российских покупателей к автомобилям, выпущенных в Китае. Эксперты уверены, что их продажи в России в 2020 году также покажут хорошую динамику роста.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:36

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