Toyota представила Toyota RAV4 Adventure Gear для полного бездорожья
Toyota Industries Corporation является подразделением основной компании, и именно оно представило Toyota RAV4 Adventure Gear. Данная версия знаменитого кроссовера разработана специального для полного бездорожья.
Toyota RAV4 Adventure Gear похвастается множеством модификаций, призванных облегчить покорения диких участков природы с достаточным уровнем комфорта. Такая версия внедорожника получит специальные внедорожные шины и колеса, способные справляться с передвижением по камням, песку и грязи. Также стоит отметить боковые подножки, они стали более массивными и заметными. На крыше авто находится вместительный багажник.
Самая интересная часть Toyota RAV4 Adventure Gear – это задняя. В настоящий момент нет фотографий автомобиля с такого радиуса, однако в пресс-релизе сказано, что на багажнике расположится лестница, позволяющая человеку легко залезть на крышу авто. Эксперты отмечают, что такая возможность не исключает появления съемного спального отделения.
Важно отметить, что Toyota RAV4 Adventure Gear – это лишь концептуальная версия внедорожника, поэтому она может никогда не добраться до серийного выпуска. При этом эксперты считают, что отдельные ее решения будут использованы в будущих новинках японского производителя. Также напомним, что в ноябре компания представила Toyota RAV4 2021 Prime. Автомобиль получит гибридный двигатель и современный салон.
Toyota RAV4 Adventure Gear похвастается множеством модификаций, призванных облегчить покорения диких участков природы с достаточным уровнем комфорта. Такая версия внедорожника получит специальные внедорожные шины и колеса, способные справляться с передвижением по камням, песку и грязи. Также стоит отметить боковые подножки, они стали более массивными и заметными. На крыше авто находится вместительный багажник.
Самая интересная часть Toyota RAV4 Adventure Gear – это задняя. В настоящий момент нет фотографий автомобиля с такого радиуса, однако в пресс-релизе сказано, что на багажнике расположится лестница, позволяющая человеку легко залезть на крышу авто. Эксперты отмечают, что такая возможность не исключает появления съемного спального отделения.
Важно отметить, что Toyota RAV4 Adventure Gear – это лишь концептуальная версия внедорожника, поэтому она может никогда не добраться до серийного выпуска. При этом эксперты считают, что отдельные ее решения будут использованы в будущих новинках японского производителя. Также напомним, что в ноябре компания представила Toyota RAV4 2021 Prime. Автомобиль получит гибридный двигатель и современный салон.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:20