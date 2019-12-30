Филипп Киркоров познакомил зрителей «Модного приговора» со своей семьей

В самом начале Филипп Киркоров поблагодарил 87-летнего отца за то, что тот подарил ему жизнь и дал хорошее образование. Затем певец представил тетю Мари. Он отметил не только ее хозяйские качества, позволяющие следить за порядком в доме, но и певческий талант. По словам артиста, у его тети волшебное сопрано, которое делает ее отличной оперной певицей. Благодаря ей дети Филиппа Киркорова получают отличное музыкальное образование.А вот дядя Хари больше предрасположен к спорту и бизнесу, чем к творческой деятельности. Но Филипп Киркоров признался, что они близки по духу. Дядя Хари посещает все тренировки Мартина, занимается с ним футболом, играя роль вратаря, несмотря на свой 85-летний возраст.