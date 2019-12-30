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Филипп Киркоров познакомил зрителей «Модного приговора» со своей семьей

Российский певец Филипп Киркоров привел на телепрограмму «Модный приговор» свою большую семью. Эфир передачи Первого канала посетили его дети, отец Бедрос, а также тетя Мари и дядя Хари.
Филипп Киркоров познакомил зрителей «Модного приговора» со своей семьей

В самом начале Филипп Киркоров поблагодарил 87-летнего отца за то, что тот подарил ему жизнь и дал хорошее образование. Затем певец представил тетю Мари. Он отметил не только ее хозяйские качества, позволяющие следить за порядком в доме, но и певческий талант. По словам артиста, у его тети волшебное сопрано, которое делает ее отличной оперной певицей. Благодаря ей дети Филиппа Киркорова получают отличное музыкальное образование.

А вот дядя Хари больше предрасположен к спорту и бизнесу, чем к творческой деятельности. Но Филипп Киркоров признался, что они близки по духу. Дядя Хари посещает все тренировки Мартина, занимается с ним футболом, играя роль вратаря, несмотря на свой 85-летний возраст.

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:56

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