"Чистый бриллиант": Звезда "Дом-2" Виктория Боня в элегантном образе очаровала фанатов

Звезда телестройки Виктория Боня привлекла внимание своих фанатов новым образом. Она предстала на новом фото в бежевом платье с пучком на голове. Этот образ она дополнила массивными серьгами и серебряным браслетом. В тот момент, когда делался этот снимок, Виктория Боня смотрела в зеркало и подправляла свой макияж.Также Виктория Боня поздравила всех представительниц прекрасного пола с наступающим Новым годом и пожелала им блистать. Сообщила звезда и о том, что она улетела в Африку.Восхитил образ теледивы и ее поклонников. Некоторые отметили, что она бриллиант чистейший. Другие подчеркнули, что каждая ее фотография показывает, насколько она красива.Напомним, в этом году Виктория Боня вместе со своей дочерью поселилась в Лондоне, но отмечать Новый год она намерена в Монако вместе с родственниками отца Анджелины.