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Николай Басков хочет выкупить квартиру Филиппа Киркорова в Москве, чтобы позлить коллегу

Николай Басков планирует приложить усилия, чтобы выкупить арестованную за долги квартиру Филиппа Киркорова. Таким образом отечественный исполнитель надеется позлить коллегу, пригласив поп-короля на новоселье в его же дом.

В результате иска базирующегося в Латвии банка ABLV Bank Таганский районный суд Москвы утвердил решение выставить принадлежащую Киркорову квартиру на торги. Сообщается, что певец задолжал 779 тыс. евро, чем собирается воспользоваться Николай Басков. Он принимал участие в съемках праздничного концерта “Песня года”, где говорил по телефону с исполнителями его коварного плана. “Экспресс газета” передает, что Басков намеревается приобрести арестованную квартиру Киркорова через подставные фирмы, чтобы замести следы. Потом он хочет сделать там ремонт и пригласить коллегу на новоселье в его бывший дом. Он рассчитывает, что “этот лох” от захватившей его злости лишится голоса.
Николай Басков хочет выкупить квартиру Филиппа Киркорова в Москве, чтобы позлить коллегу

На эту задумку Киркоров ответил, что у него все находится под контролем, поскольку он готов продать десяток дизайнерских костюмов по 90 тыс. евро, чтобы погасить задолженность.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:08

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