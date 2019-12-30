Анастасия Волочкова рассказала, где собирается встретить Новый год

Анастасия Волочкова рассказала, что решила в этом году после плотного гастрольного графика отдохнуть в городе Пхукет. На снимке балерина позирует на фоне развлекательного центра, который расположен на территории отеля, в котором решила провести время знаменитость. Однако Волочкова не ограничилась одним фото и показала фотографию в купальнике на фоне лазурного берега.Однако бдительные подписчики отметили, что балерина ранее хотела отправиться на необитаемый остров, а вместо этого выбрала Пхукет. Некоторые отметили, что Новый год является семейным праздником и его необходимо отмечать в кругу родных и близких. Но нашлись и те, кто порадовался за знаменитость и пожелал ей хорошего отдыха.