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Названы главные правила пользования арендованной машиной

Эксперты напомнили правила пользования арендованной машиной. Осведомленность в этом поможет избежать штрафов на отдыхе.

Для некоторых туристов аренда машины на отдыхе становится необходимостью, которая помогает сэкономить и насладиться отпуском. Эксперты напоминают, что в таком случае нужно помнить об основных правилах использования авто, которые нужно выполнять еще до начала поездки. Начать стоит с договора, где могут быть прописаны важные правила, за нарушение которых грозит штраф. В этом документе часто указывают особые нюансы, например, что можно делать при движении на машине и какими услугами пользоваться.

Нужно внимательно изучить цены на аренду, а также сам автомобиль на различные поломки. Чаще всего ломаются самые дешевые модели. На них появляются сколы, царапины, грязь и другие дефекты, о которых нужно сообщить оператору или сфотографировать на смартфон.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:48

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