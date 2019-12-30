Названы главные правила пользования арендованной машиной





Для некоторых туристов аренда машины на отдыхе становится необходимостью, которая помогает сэкономить и насладиться отпуском. Эксперты напоминают, что в таком случае нужно помнить об основных правилах использования авто, которые нужно выполнять еще до начала поездки. Начать стоит с договора, где могут быть прописаны важные правила, за нарушение которых грозит штраф. В этом документе часто указывают особые нюансы, например, что можно делать при движении на машине и какими услугами пользоваться.Нужно внимательно изучить цены на аренду, а также сам автомобиль на различные поломки. Чаще всего ломаются самые дешевые модели. На них появляются сколы, царапины, грязь и другие дефекты, о которых нужно сообщить оператору или сфотографировать на смартфон.