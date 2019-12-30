Ученые объяснили способность мозга ощущать прикосновения за пределами тела





Сотрудники французского Университета Лиона провели 400 испытаний, в которых приняли участие 16 респондентов. Их подключили к электроэнцефалографическому (ЭЭГ) оборудованию для записи активности мозга, а затем дали деревянные стержни и начали бить по ним в разных местах.Задачей респондентов являлось обнаружение местоположения прикосновения, с чем в 96% случаев они успешно справлялись. Оказалось, что для этого мозг использует нервные механизмы, находящиеся в первичной соматосенсорной коре и задней теменной коре. При этом скорость определения местоположения составляет 20 мс, что быстрее самой вибрации.Этот механизм играет адаптационную роль. С его помощью незрячие люди при помощи трости могут определить тип предмета, к которому они прикасаются.