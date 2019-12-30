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Ставшая мамой Регина Тодоренко рассказала о своих достижениях в 2019 году

Российская телеведущая Регина Тодоренко, вспоминая о своих достижениях в уходящем году, сообщила, что ей удалось похудеть на 18 кг. В прошлом году она и ее супруг Влад Топалов впервые стали родителями, из-за беременности она набрала вес, но в 2019 году все это не стало препятствием для совмещения карьеры и материнства.
Ставшая мамой Регина Тодоренко рассказала о своих достижениях в 2019 году

По словам 29-летней Регины Тодоренко, она гордится тем, что ей удалось сбросить 18 кг лишнего веса после родов. Однако позднее она вновь набрала 5 кг, но это не мешает ей совершенствовать свою фигуру и продолжать работу над вторым сезоном шоу «Пятница с Региной».

Сейчас Регина Тодоренко работает над новым образовательным проектом для YouTube-канала. Его съемки проходили на острове Бали. Кроме того, в этом году телеведущая успела попасть в список Forbes, получить ТЭФИ и стать женщиной года по версии журнала Glamour.

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:28

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