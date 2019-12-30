Ксения Собчак посвятила последний в этом году выпуск "Осторожно, Собчак" "несогласным" работникам полиции
Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак на своей странице в Instagram анонсировала последний в этом году выпуск программы "Осторожно, Собчак", который она посвятила работникам полиции. В эфире звезда решила рассказать о тех, кто "хотел служить Родине, но оказался ненужным и опасным".
Героями выпуска "Осторожно, Собчак" стали Татьяна Зима, признанная иностранцами после ЧМ по футболу в 2018 году "самой красивой женщиной-полицейским из России", администратор паблика «Омбудсмен полиции» во "ВКонтакте" Владимир Воронцов и экс-полицейский Василий Федоров.
Как рассказала Ксения Собчак, съемки фильма начались еще летом, полгода ее команда следила за жизнью героев программы. Татьяна Зима, согласно анонсу, расскажет о своем увольнении с работы по причине того, что она якобы была подписана в соцсетях на оппозиционера Алексея Навального. Женщину уволили без права восстановления.
Владимир Воронцов поделится историей создания своего паблика, который защищает простых сотрудников полиции от произвола начальства, а Василий Федоров объяснит, почему решил стать массажистом.
Героями выпуска "Осторожно, Собчак" стали Татьяна Зима, признанная иностранцами после ЧМ по футболу в 2018 году "самой красивой женщиной-полицейским из России", администратор паблика «Омбудсмен полиции» во "ВКонтакте" Владимир Воронцов и экс-полицейский Василий Федоров.
Как рассказала Ксения Собчак, съемки фильма начались еще летом, полгода ее команда следила за жизнью героев программы. Татьяна Зима, согласно анонсу, расскажет о своем увольнении с работы по причине того, что она якобы была подписана в соцсетях на оппозиционера Алексея Навального. Женщину уволили без права восстановления.
Владимир Воронцов поделится историей создания своего паблика, который защищает простых сотрудников полиции от произвола начальства, а Василий Федоров объяснит, почему решил стать массажистом.