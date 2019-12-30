Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова отмечают 25-летие свадьбы

Дмитрий Певцов рассказал, что пара расписалась в Мещанском ЗАГСе 30 декабря 1994 года. В подписи к фотографии актёр отметил, насколько разнообразная жизнь, так как только недавно провели в последний путь худрука театра «Современник» Галину Волчек и уже сейчас отмечают годовщину. Для публикации Певцов выбрал серию снимков, на которых можно увидеть его в компании супруги Ольги Дроздовой и их приёмной дочери Алены.Многие поклонники активно поздравляют супругов с со знаменательным событием в их жизни и желают долгих лет супружеской жизни. Пользователи отметили, что скорбь и радость идут рука об руку, и на одно счастливое событие приходится грустное. Некоторые подписчики отметили, что именно позволяет ценить жизнь.