Анастасия Решетова поучаствовала в рекламной фотосессии с новорожденным сыном

Ратмиру Юнусову сейчас всего 2,5 месяца, но он уже помог своим родителям заработать на рекламе. Анастасия Решетова вместе с сыном участвовала в фотосессии для известного бренда детских подгузников Pampers. В своем микроблоге она показала несколько кадров, а также призналась, что во время пребывания в положении начала размышлять о многих вещах, например, как выбрать роддом и какие вещи в первую очередь понадобятся ее ребенку. Изначально она спрашивала совета подруг, а потом читала отзывы в Сети. В итоге она взяла с собой в роддом необходимую детскую косметику, которая предупреждает покраснения, аксессуары и белье для ребенка, а также памперсы.В комментариях фолловеры назвали кадры Решетовой с ребенком нежными, а также засыпали модель вопросами по поводу материнства.