Смартфон Redmi Note 8 Pro внешне напоминает серию Google Pixel
Компания Xiaomi готовит к выходу свою очередную новинку – смартфон Redmi Note 8 Pro. Устройство внешне напоминает знаменитую серию Google Pixel, известную разделением задней панели гаджета на два цвета.
К такому выводу пришли эксперты и обычные пользователи, увидевшие новые рендеры смартфона Redmi Note 8 Pro. Будущая новинка бренда имеет необычный дизайн задней части устройства, не характерный для фирменного стиля. Она разделена на два цвета – матовый серый и глянцевый черный. Такое разительное отличие сразу напомнило зрителям другую популярную линейку – Google Pixel. При этом стоит отметить, что последняя известна более спокойными цветами и менее резким переходом между ними на задней панели.
Смартфон Redmi Note 8 Pro получит основную камеру с 4 датчиками и вспышкой. Рядом с кристаллами на задней панели расположится сканер для отпечатков пальцев и небольшая вспышка.
Напомним, недавно вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг рассказал о том, что продажи смартфона Redmi Note 8 стартовали очень удачно. Всего за 3 месяца была достигнута отметка в 10 млн проданных устройств по всему миру. Именно поэтому выхода старшей версии модели ожидают с усиленным ажиотажем. Кроме того, в начале 2019 года Redmi Note 7 потребовалось 4 месяца на то, чтобы преодолеть отметку в 10 млн проданных устройств.
К такому выводу пришли эксперты и обычные пользователи, увидевшие новые рендеры смартфона Redmi Note 8 Pro. Будущая новинка бренда имеет необычный дизайн задней части устройства, не характерный для фирменного стиля. Она разделена на два цвета – матовый серый и глянцевый черный. Такое разительное отличие сразу напомнило зрителям другую популярную линейку – Google Pixel. При этом стоит отметить, что последняя известна более спокойными цветами и менее резким переходом между ними на задней панели.
Смартфон Redmi Note 8 Pro получит основную камеру с 4 датчиками и вспышкой. Рядом с кристаллами на задней панели расположится сканер для отпечатков пальцев и небольшая вспышка.
Напомним, недавно вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг рассказал о том, что продажи смартфона Redmi Note 8 стартовали очень удачно. Всего за 3 месяца была достигнута отметка в 10 млн проданных устройств по всему миру. Именно поэтому выхода старшей версии модели ожидают с усиленным ажиотажем. Кроме того, в начале 2019 года Redmi Note 7 потребовалось 4 месяца на то, чтобы преодолеть отметку в 10 млн проданных устройств.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:20