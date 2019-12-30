"У вас по нужде, а у них от жира": Иван Охлобыстин извинился перед проститутками после скандала с Аленой Водонаевой
Известный российский актер и режиссер Иван Охлобыстин на своей странице в Insagram извинился перед проститутками после того, как между ним и известной телеведущей Аленой Водонаевой произошел скандал. Артист отметил, женщины данной профессии делают работу по нужде, а вот другие - от жира.
Не так давно телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева на своей странице в Instagram написала пост о поддержке в России абортов и призвала малоимущие семьи не рожать по несколько детей. Светская львица отметила, что в большинстве случаев дети в таких семьях рождаются не от желания их иметь.
Против подобных убеждений высказались некоторые звезды российского шоу-бизнеса, в том числе и Иван Охлобыстин. Он сравнил телеведущую с представительницами древней профессии, что ее очень возмутило.
Иван Охлобыстин решил ответить на критику телеведущей, извинившись перед проститутками. "Нет, не проститутка. Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у них от жира", - написал актер.
Поклонники, тем не менее, тоже раскритиковали Алену Водонаева за ее резкие доводы, поддержав в комментариях Ивана Охлобыстина.
Не так давно телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева на своей странице в Instagram написала пост о поддержке в России абортов и призвала малоимущие семьи не рожать по несколько детей. Светская львица отметила, что в большинстве случаев дети в таких семьях рождаются не от желания их иметь.
Против подобных убеждений высказались некоторые звезды российского шоу-бизнеса, в том числе и Иван Охлобыстин. Он сравнил телеведущую с представительницами древней профессии, что ее очень возмутило.
"Из всех, кто последние три дня меня публично ненавидит, больше всего удивил Иван Охлобыстин … Иван, честно признаться, я думала вам уже давно за 70, и вас уже не интересуют проститутки. Так вот, если я на старости лет вдруг решу заняться этой древнейшей профессией, то обязательно пришлю вам прайс, раз у вас такая заинтересованность. Хотя мне сложно представить сумму, которая может вызвать к вам влечение женщины", - написала Водонаева в своем микроблоге.
Иван Охлобыстин решил ответить на критику телеведущей, извинившись перед проститутками. "Нет, не проститутка. Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у них от жира", - написал актер.
Поклонники, тем не менее, тоже раскритиковали Алену Водонаева за ее резкие доводы, поддержав в комментариях Ивана Охлобыстина.