"У вас по нужде, а у них от жира": Иван Охлобыстин извинился перед проститутками после скандала с Аленой Водонаевой

"Из всех, кто последние три дня меня публично ненавидит, больше всего удивил Иван Охлобыстин … Иван, честно признаться, я думала вам уже давно за 70, и вас уже не интересуют проститутки. Так вот, если я на старости лет вдруг решу заняться этой древнейшей профессией, то обязательно пришлю вам прайс, раз у вас такая заинтересованность. Хотя мне сложно представить сумму, которая может вызвать к вам влечение женщины", - написала Водонаева в своем микроблоге.





Не так давно телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева на своей странице в Instagram написала пост о поддержке в России абортов и призвала малоимущие семьи не рожать по несколько детей. Светская львица отметила, что в большинстве случаев дети в таких семьях рождаются не от желания их иметь.Против подобных убеждений высказались некоторые звезды российского шоу-бизнеса, в том числе и Иван Охлобыстин. Он сравнил телеведущую с представительницами древней профессии, что ее очень возмутило.Иван Охлобыстин решил ответить на критику телеведущей, извинившись перед проститутками., - написал актер.Поклонники, тем не менее, тоже раскритиковали Алену Водонаева за ее резкие доводы, поддержав в комментариях Ивана Охлобыстина.