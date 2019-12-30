Ученые из Франции рассказали о вреде светодиодных гирлянд





Наибольший риск для глаз возникает вследствие интенсивного и продолжительного светодиодного излучения. В первую очередь от этого могут пострадать дети, глаза которых не способны эффективно фильтровать свет. Также в группе риска находятся люди, склонные к фоточувствительным эпилептическим приступам. Офтальмолог Мария Будзинская отметила, что сертифицированные гирлянды не могут навредить, но подделки несут существенную опасность. Однако в любом случае их необходимо использовать согласно инструкции, поскольку некоторые товары предназначены для внутренних помещений, а другие — для улицы.Эксперты отмечают, что все лампочки гирлянд изначально синего цвета, но на производстве их обычно покрывают фильтрами для изменения оттенков и яркости. Медики советуют устанавливать приятную для глаз интенсивность мерцания, а также следить, чтобы свет не был агрессивным.