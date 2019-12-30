Названы основные технологические тренды России в 2019 году





В первую очередь стоить отметить мобильные сети пятового поколения или 5G. Тестирование таких систем в России идет уже не первый год, впервые технологию испробовали еще в 2018 году. Уже в третьем квартале 2020-го планируется провести первые аукционы среди мобильных операторов за право использовать частоты 5G.Следующий важный технологический тренд в России – это «умные» виртуальные помощники. Изначально они появились у крупных операционных систем (Android и iOS), а затем и в «умных» колонках, включая ответственную «Алису» от «Яндекс». В 2019 году эта технология начала распространяться в других сферах, ее стали использовать банки, мобильные операторы и другие сервисы.Последний важный технологический тренд в России – это развитие направления «товар как услуга». Такой подход может использоваться в самых разных сферах: от временной аренды техники до взятия на прокат автомобиля в городе. Подобные услуги также предлагают стабильное получение товаров на основании подписки. Например, можно получить телефон, а ровно через год заменить старый на более новую версию, вышедшую недавно. В 2020 году такие сервисы продолжат свое развитие.