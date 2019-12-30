Блогер Давид Манукян в новом видео сыграл немого парня и поблагодарил Ольгу Бузову за любовь

"Любовь — это не слова. Любовь — это эмоции, а эмоции — это жизнь. Всем любви в новом году", — написал артист в своем микроблоге.

В последнем выпуске проекта "План Б" Ольга Бузова не выдержала и призналась, что ее личная жизнь наконец-то наладилась. Секретность певица объяснила тем, что "счастье любит тишину", а ей очень хотелось насладиться приятными моментами с избранником - блогером Давидом Манукяном. Тем не менее, отметила звезда, она очень счастлива, просто до слез, до дрожи.Давид Манукян прежде уже признавался Ольге Бузовой в любви публично, но она не стала комментировать происходящее. Теперь же молодой человек в своем микроблоге в Instagram опубликовал короткое видео, где сыграл роль немого парня. По сценарию ему очень нравится девушка, которую, конечно же, сыграла Ольга Бузова, и молодой человек решается пригласить незнакомку на свидание.При встрече выясняется, что парень немой, но героиня Ольги Бузовой не бросает его, а продолжает встречаться с избранником. В конце блогер признается, что это была шутка и на самом деле он может разговаривать.Также Давид Манукян поблагодарил Ольгу Бузову за ее любовь, трогательно обратившись к телеведущей проекта "Дом-2". Поклонники поддержали звездную пару и отметили, что сюжет получился очень милым, а ребята были очень искренними.