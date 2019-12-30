"Точно сделают вас лучше": Ксения Собчак назвала ТОП-5 книг для прочтения





На первое место в списке телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак поставила цикл рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача». Также стоит обратить внимание, посоветовала светская львица, на роман английской писательницы Вирджинии Вулф «На маяк». На третьем месте рейтинга звезда отметила новеллу австрийского писателя Стефана Цвейга «Письмо незнакомки».Для любителей чтения книг Ксения Собчак добавила в свой рейтинг произведение «Аэлита» Алексея Толстого, а также сборник рассказов Джеймса Джойса «Дублинцы». Роман Германа Гессе «Игра в бисер» блогер порекомендовала в качестве бонуса и тем, кто вышеназванные произведения уже прочитал.