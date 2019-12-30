Егор Крид в костюме елки поставил голую девушку на колени





Для нового рекламного снимка Егор Крид позировал в компании откровенной блондинки, которая стояла на коленях без трусов. Поклонники сразу назвали “помощницу” Снегурочкой и заметили, что ее грудь прикрывает лишь широкая красная лента. Также на модели есть рождественские носки, а в руках она держит плюшевую игрушку крысы — символа грядущего года. Фолловеры также обратили внимание на то, что два елочных шарика на костюме Егора Крида висят на уровне губ блондинки.Фанаты артиста высоко оценили креативное фото и поинтересовались, что Егор Крид хочет получить в подарок на Новый год. Однако вопрос остался без ответа.