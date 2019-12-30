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Перед смертью Галина Волчек искала помощи у бурятского шамана Дольгана Лиджиева

Перед самой смертью Галина Волчек пыталась найти нетрадиционные способы вылечиться. Худрук «Современника» искала помощи у бурятского шамана Дольгана Лиджиева, его она посещала вместе с Максимом Галкиным.
Перед смертью Галина Волчек искала помощи у бурятского шамана Дольгана Лиджиева

Слухи о том, что Галина Волчек ищет нетрадиционные способны лечения, ходили уже достаточно давно, однако подробностей на этот счет не было. Речь шла про абстрактных экстрасенсов и целителей. Теперь же стало известно, что худрук «Современника» близко общалась с бурятским шаманом Дольганом Лиджиевым. Этот факт подтверждается не только людьми, входящими в близкий круг режиссера, но и фотографиями.

Бурятский шаман Дольган Лиджиев ведет в Instagram личную страницу, на которой недавно опубликовал совместный снимок с Галиной Волчек и Максимом Галкиным. Судя по всему, звезды приехали к целителю на консультацию. По его словам, он давно общается с худруком «Современника» и считает, что ее можно было спасти. В одном из интервью шаман отмечал, что режиссер здорова духом, однако тело ее сильно подводит.

Эту информацию также подтверждает Марина Райкина, являющаяся биографом Галины Волчек. Она рассказала, что бурятский шаман живет в Сколково. Он практикует иглоукалывания и другие процедуры, способные вернуть людям здоровья даже в самых сложных ситуациях. У Дольгана Лиджиева очень хорошая репутация, возможно, именно поэтому режиссер обратилась к нему за помощью, однако ее оказалось недостаточно.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:11

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