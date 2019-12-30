Роспотребнадзор рассказал о правилах хранения салатов





Зачастую салаты на праздничном столе являются самыми популярными блюдами. Однако мало кто учитывает, что с заправкой и без они обладают разными сроками хранения. Об этих правилах Роспотребнадзор рассказал на своём сайте. Согласно заявлению ведомства, в салатах при неправильном хранении могут развиваться вредные микроорганизмы, выделяющие токсины. Это может вызвать тяжелое пищевое отравление. Разница в сроке годности блюда зависит от ингредиентов, которые входят в состав.Не стоит забывать, что обычно салаты заправляются майонезом и от этого размножение микробов может увеличиваться. Специалисты посоветовали хранить их при температуре от +2 до +6 градусов и не оставлять ночью на столе. Стоит заметить, что салаты с маринованными, солеными, квашеными овощами имеют срок хранения до 36 часов. У салатов с сырыми овощами или фруктами, мясом, птицей или копченостями, которые не заправляют, срок употребления 18 часов, а у заправленных - до 12 часов. Добавляя консервированные овощи или яйца, заправляя салат, можно уменьшить его срок хранения до 6 часов.