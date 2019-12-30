Медики рассказали о правильном подборе зимней обуви





По словам экспертов, зимнюю обувь необходимо брать на полразмера больше. Тесные ботинки способны слишком сильно сдавить стопу или пальцы, что приводит к нарушению кровообращения. Из-за этого нога будет быстро замерзать или появятся натоптыши. А при сильном похолодании не удастся надеть вторые носки или дополнительные стельки.Женщинам специалисты советуют брать сапоги с высотой голенища до середины голени и без каблука, наличие которого может лишить устойчивости и привести к падению. Кроме того, придя с улицы, необходимо снять зимнюю обувь иначе ноги начнут потеть и отдавать ей часть влаги. Из-за этого новые сапоги могут быстро испортиться.