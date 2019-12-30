Автопарк знаменитостей: на чем ездит Юрий Дудь





Автомобильные эксперты сообщили о машинах известного блогера и журналиста Юрия Дудя, который в свои молодые годы смог стать востребованным специалистом и начать зарабатывать внушительные суммы денег. Его коллеги считают, что он добился успеха за счёт правильного использования харизмы и настойчивости.В гараже господина Дудя содержится довольно компактный автомобиль Fiat 500, который, несмотря на свою миниатюрность, отлично подходит для передвижения в городских условиях. Данная машина была мечтой Дудя в какой-то период времени и стоила целых 500 тыс. рублей, что было неподъёмной суммой. Но этот период прошёл и молодой блогер смог позволить приобрести свою мечту.После того, как Юрий Дудь начал набирать популярность, для своей жены он приобрёл Citroen C3 Picasso, однако долго на нём никто не передвигался, так как в семье появились дополнительные средства и молодые люди смогли себе приобрести более дорогую модель.Сейчас семья Дудей ездит на Honda Element, который также являлся мечтой главы семейства. Почему выбор пал именно на эту модель - секрет, который когда-нибудь будет раскрыт.