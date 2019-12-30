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С 1 января страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%

На территории Российской Федерации вступает в силу законопроект о переиндексации пенсий неработающим пенсионерам.

С 1 января страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%

С наступлением нового года сотрудники Пенсионного фонда России проиндексируют страховые пенсии неработающих пожилых людей, что обязательно нужно для своевременных и правильных выплат. Индексация пройдёт в соответствии с коэффициентом 6,6%. Надо заметить, что страховая пенсия состоит из двух факторов: первый - это стоимость фиксированных коэффициентов, а второй - это фиксированная выплата.

Таким образом, стандартная ставка одной единицы коэффициента составляет 93 рубля, однако у каждого пенсионера их количество рассчитывается индивидуально. Минимальный размер страховой выплаты составит 5 686 рублей.

Также для переиндексации могут быть привлечены районные коэффициенты, которые распространены на Крайнем Севере или близлежащих к нему городах и посёлках. Базовая ставка значительно разнится друг от друга. Например, для центральных районов она составит 1,4%, а в регионе Оха - 1,6%, при этом для Курильских островов она составит 2,0%.

Стоит отметить, что индексация пенсий затронет только неработающих пожилых людей, работающие будут получать страховые выплаты по прежним ставкам.

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Экономика / Общество
Добавил: Joker Сегодня, 12:47

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