Зак Эфрон подхватил инфекционную болезнь во время съемок в джунглях

Зак Эфрон подтвердил в своем микроблоге, что действительно сильно заболел во время съемок приключенческого реалити-шоу в Папуа – Новой Гвинее. Согласно сведениям Daily Mail, 32-летнему актеру диагностировали некую форму брюшного тифа или подобную бактериальную инфекцию, которая могла привести к смерти. Однако звезде была вовремя оказана необходимая медицинская помощь и он уже находится дома, куда отправился в канун Рождества. Зак Эфрон намерен провести новогодние каникулы вместе с родственниками и друзьями.В обращении к поклонникам артист поблагодарил их за поддержку и искренние переживания. В комментариях фолловеры пожелали Эфрону здоровья и поздравили с наступающим Новым годом.