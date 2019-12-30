«Теперь я – враг народа»: Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Известная певица Наргиз впервые высказалась насчет обвинений в ненависти к России. Артистка ответила всем критикам и заявила, что это организованная травля против ее персоны, которая, судя по всему, достигла цели: «Теперь я – враг народа».
В Instagram Наргиз опубликовала большое обновление, посвященное этой теме. Певица отметила, что изначально не хотела комментировать данную ситуацию, однако она приобрела огромные масштабы, поэтому игнорировать ее больше нельзя. По словам артистки, все что сейчас происходит – это организованная травля против нее, начатая всем известным человеком. Также знаменитость признала, что он достиг поставленной цели. «Заказчик доволен, теперь я – враг народа».
Наргиз заявила о том, что она не ненавидит Россию и никогда не называла своих российских слушателей «мордами». Это артистка готова подтвердить на детекторе лжи и совершенно не боится такой проверки, ведь она прекрасно знает – ее совесть чиста. Несмотря на все это, ей крайне обидно, что против нее ведут подобную «игру».
Именно этой ситуации Наргиз посвятила свою новую песню, имеющую нелицеприятное название. По словам артистки, она посвящена всем людям, пытающим очернить ее имя. Знаменитость заявила, что не собирается покидать Россию на радость своим ненавистникам и продолжит заниматься творчеством ради поклонников, готовых приходить на ее концерты.
В Instagram Наргиз опубликовала большое обновление, посвященное этой теме. Певица отметила, что изначально не хотела комментировать данную ситуацию, однако она приобрела огромные масштабы, поэтому игнорировать ее больше нельзя. По словам артистки, все что сейчас происходит – это организованная травля против нее, начатая всем известным человеком. Также знаменитость признала, что он достиг поставленной цели. «Заказчик доволен, теперь я – враг народа».
Наргиз заявила о том, что она не ненавидит Россию и никогда не называла своих российских слушателей «мордами». Это артистка готова подтвердить на детекторе лжи и совершенно не боится такой проверки, ведь она прекрасно знает – ее совесть чиста. Несмотря на все это, ей крайне обидно, что против нее ведут подобную «игру».
Именно этой ситуации Наргиз посвятила свою новую песню, имеющую нелицеприятное название. По словам артистки, она посвящена всем людям, пытающим очернить ее имя. Знаменитость заявила, что не собирается покидать Россию на радость своим ненавистникам и продолжит заниматься творчеством ради поклонников, готовых приходить на ее концерты.