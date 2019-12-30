Geely представила новый семиместный кроссовер VX11
Компания Gelly готовит к выходу свою очередную новинку, которая должна стать самым крупным представителем в их модельной линейке. Производитель представил новый семиместный кроссовер, имеющий заводской индекс VX11.
Сведения об автомобиле появились в базе данных китайского органа, отвечающего за сертификацию авто. Благодаря этому стали известны основные технические характеристики модели. Она станет самой крупной во всей модельной линейке бренда. Ближайший конкурент кроссовера уступает ему в длине 200 мм. Ширина авто составит 1900 мм, высота – 1780 мм, а колесная база – 2815 мм. Все это говорит о том, что автомобиль получит семиместный салон с тремя рядами сидений.
Под капотом нового кроссовера от Geely будет находиться два турбированных V4. Первый должен быть 1,5-литровым и сможет выдавать 177 «лошадок», а второй – 1,8-литровым с 184 лошадиными силами. Примечательно, что базовый вариант будет продаваться вместе с электрическим стартер-генератором, поэтому автомобиль условно можно назвать гибридом. Также считается, что модель должна иметь полный привод хотя бы в качестве опции, однако информации на этот счет пока нет.
Новый семиместный кроссовер Geely VX11 получит богатое оснащение: матричные фары, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль и множество других премиальных функций. Презентация автомобиля состоится ближе к середине 2020 года.
Сведения об автомобиле появились в базе данных китайского органа, отвечающего за сертификацию авто. Благодаря этому стали известны основные технические характеристики модели. Она станет самой крупной во всей модельной линейке бренда. Ближайший конкурент кроссовера уступает ему в длине 200 мм. Ширина авто составит 1900 мм, высота – 1780 мм, а колесная база – 2815 мм. Все это говорит о том, что автомобиль получит семиместный салон с тремя рядами сидений.
Под капотом нового кроссовера от Geely будет находиться два турбированных V4. Первый должен быть 1,5-литровым и сможет выдавать 177 «лошадок», а второй – 1,8-литровым с 184 лошадиными силами. Примечательно, что базовый вариант будет продаваться вместе с электрическим стартер-генератором, поэтому автомобиль условно можно назвать гибридом. Также считается, что модель должна иметь полный привод хотя бы в качестве опции, однако информации на этот счет пока нет.
Новый семиместный кроссовер Geely VX11 получит богатое оснащение: матричные фары, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль и множество других премиальных функций. Презентация автомобиля состоится ближе к середине 2020 года.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:31