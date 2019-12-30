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Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за Андрея Зубкова и взяла его фамилию

Экс-супруга отечественного певца Андрея Григорьева-Апполонова связала себя узами брака, попутно сменив фамилию. Ее новым избранником оказался баскетболист Андрей Зубков.

Недавно Андрей Зубков разместил в своем микроблоге фото с бывшей женой Андрея Григорьева-Апполонова, которая показывает помолвочное кольцо на безымянном пальце. В подписи к снимку баскетболист подтвердил, что теперь они “вместе навсегда”. Спортсмен получил поздравления от Анны Седоково и Яниса Тиммы, а также многочисленных поклонников. В собственном аккаунте Мария Зубкова показала свидетельство о заключении брака, датируемое 28 декабря. Пара узаконила свои отношения в загсе Адмиралтейского района в Санкт-Петербурге, а потом отправилась в местный ресторан за говяжьим стейком, посыпанным золотом.

Мария Зубкова уже сменила фамилию на новую в социальных сетях. Как известно, в браке с Григорьевым-Апполоновым модель жила 11 лет и родила бывшему мужу двух сыновей.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:23

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