Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за Андрея Зубкова и взяла его фамилию





Недавно Андрей Зубков разместил в своем микроблоге фото с бывшей женой Андрея Григорьева-Апполонова, которая показывает помолвочное кольцо на безымянном пальце. В подписи к снимку баскетболист подтвердил, что теперь они “вместе навсегда”. Спортсмен получил поздравления от Анны Седоково и Яниса Тиммы, а также многочисленных поклонников. В собственном аккаунте Мария Зубкова показала свидетельство о заключении брака, датируемое 28 декабря. Пара узаконила свои отношения в загсе Адмиралтейского района в Санкт-Петербурге, а потом отправилась в местный ресторан за говяжьим стейком, посыпанным золотом.Мария Зубкова уже сменила фамилию на новую в социальных сетях. Как известно, в браке с Григорьевым-Апполоновым модель жила 11 лет и родила бывшему мужу двух сыновей.