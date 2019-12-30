Экспортный вариант МиГ-35 получит новую кабину и электронику





По словам главы ОАК Юрия Слюсара, уже сейчас проходят переговоры с зарубежный покупателями, желающими приобрести МиГ-35. Для этого будет создан экспортный вариант истребителя, значительно отличающийся от оригинального. Его оснастят двигателем с увеличенной тягой, поддерживающим дозаправку в полете. Также новинка будет иметь полную унификацию версий как с одноместной, так и с двухместной кабиной. При этом они должны отличаться по бортовому оборудованию, которое будет брать на себя часть функций.Экспортный вариант МиГ-35 получит возможность нести на себе широкий спектр средств поражения, предназначенный для уничтожения наземных, воздушных и надводных целей. Также истребитель будет иметь возможность наносить удары по защищенным объектам, при этом не входя в зону действия ПВО противника. Кроме того, разработка может использовать как управляемые, так и неуправляемые снаряды.Отдельно стоит отметить электронику МиГ-35. Она позволит системе обнаруживать и сопровождать до 30 воздушных целей одновременно с их последующим уничтожением. Глава ОАК уверен, что данная техника будет крайне востребованной на мировом рынке.