Перечислены нежелательные продукты для больного горла





По словам врачей, при поражении горла стоит временно отказаться от жареного мяса и яиц, приготовленных на растительном масле. Под запрет попал сыр, поскольку он затрудняет глотание и причиняет дискомфорт. Во время болезни полезными источниками белка являются кисломолочные продукты: ряженка, кефир и простокваша.Пища и напитки с повышенным содержанием сахара аналогичным образом негативно влияют на больное горло из-за раздражения, которое они вызывают. Наибольшую опасность представляет холодное мороженое, ухудшающее симптомы заболевания. В этот период лучше отдавать предпочтение куриным бульонам, теплой каше, а также запеченным фруктам или овощам. Эффективной заменой крепкому кофе или чаю могут стать соки, компот, кисель или смузи.