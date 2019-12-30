Ведущая "Дом-2" Ольга Орлова примерила красное платье с внушительным декольте

Ольга Орлова сделала так, чтобы ее вновь обсуждали в прессе. Она доказала всем, что может выглядеть более чем шикарно. Орлова надела красное платье в пол без бретелей.Фотографию в сногсшибательном наряде Ольга Орлова выложила в личном аккаунте Instagram. После чего ее начали обсуждать в социальных сетях. Большинство пользователей интернета отметили, что она очень красивая и выглядит так, что способна покорять мужские сердца.Напомним, ранее Ольга Орлова дала интервью для программы «Алена,блин!» Она рассказала, что у нее есть молодой человек, который не пользуется социальными сетями, поэтому он вряд ли видел, что она вытворяет и какие снимки выкладывает в Сети.Многие отмечают, что особенно обсуждают снимок, который Орлова сделала на островах в обнаженном виде. Имя своего ухажера Ольга Орлова пока все еще держит в тайне, но подчеркивает, что с ним рядом чувствует себя счастливой.