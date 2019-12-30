Андрей Бурковский появился на публике с женой и подросшей дочерью





Андрей и Ольга Бурковские вместе с шестилетней дочерью Алисой прибыли на детский спектакль в МХТ имени Чехова. Артист сделал памятный снимок, который разместил в социальных сетях. Звезда КВН выбрал для выхода в свет теплый светло-желтый свитер, а его супруга черное платье в белый горох. Дочь нарядили в светлое пышное платье. В комментариях под записью Ольга Бурковская возмутилась тем, что муж обрезал им ноги на фото, и пообещала научить его пользоваться Instagram. Она отметила, что у нее были красивые ботильоны, но на снимке их не видно.Как известно, Андрей Бурковский состоит в браке с 2008 года, а также воспитывает восьмилетнего сына Максима и дочь Алису.