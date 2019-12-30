Минобороны РФ начнет получать модернизированные Су-34М





Такое решение было принято из-за того, что эта разработка имеет большой потенциал для усовершенствования и модернизации, который еще далеко не исчерпан. Именно поэтому в ОАК уверены в том, что такие поставки улучшенных Су-34М будут продолжаться еще очень долго. Эти фронтовые бомбардировщики получат усиление боевых и иных характеристик практически в два раза. Руководитель ОАК назвал эту модель крайне перспективной и уверен, что ее ждет долгое будущее, множество модернизаций и десятилетия на вооружении армии РФ. При этом Юрий Слюсар не уточнил, на какое количество самолетов был подписан контракт с Минобороны.Напомним, Су-34 является фронтовым истребителем-бомбардировщиком, предназначенным для уничтожения объектов инфраструктуры, военных баз и соединений, находящихся под защитой ПВО. Также он способен вести огонь по наземным, надводным и воздушным целям. Бомбардировщик предназначен для выполнения боевых задач в любое время суток, при любых метеорологических условиях, а также в ситуации противодействия со стороны средств радиоэлектронной обороны противника. Также его можно использовать для глубокой разведки.