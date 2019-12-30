Татьяна Тарасова вспомнила о тревожных симптомах болезни Галины Волчек





Татьяна Тарасова посетила гражданскую панихиду по Галине Волчек. Она попрощалась с театральным режиссёром и произнесла речь, заметив, что очень огорчена случившимся. Тренер по фигурному катанию рассказала, что актриса была для неё лучшей подругой и могла найти подход к любому человеку. Тарасова отметила, что когда в жизни возникали трудности, она всегда могла рассчитывать на поддержку худрука театра «Современник». Галина Волчек очень любила и гордилась артистами, которые работали с ней на театральных подмостках.Однако во время своей речи Татьяна Тарасова заявила, что уже тогда заметила подозрительные симптомы театрального режиссёра. Она припомнила, что во время празднования её дня рождения, который прошел 19 декабря, у Волчек был очень сильный кашель, но всё же никто не придал этому значения. Во время церемонии прощания тренер попросила прощения у худрука театра «Современник» за то, что никто не обратил внимание на её плохое самочувствие.