Виктор Рыжаков заменит Галину Волчек на посту худрука “Современника”





С 2012 года Виктор Рыжаков стоит во главе центра им. Мейерхольда, а уже вскоре приступит к управлению “Современником”. При этом руководство ЦИМ на себя возьмет Елена Ковальская. Об этом передает пресс-служба департамента культуры Москвы. Таким образом Рыжаков заменит на посту Галину Волчек, которая посвятила театру почти 50 лет своей жизни и являлась его соорганизатором. Будучи худруком, актриса успела поставить на сцене “Современника” свыше 30 спектаклей.Виктор Рыжаков также выступает педагогом Школы-студии МХАТ и лауреатом премии Станиславского.