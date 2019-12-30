АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые из Канады определили белок, стимулирующий развитие рака…
EUR 69.03 USD 62.03
Курс валют на 28.12.2019

В Сети опубликованы новые рендеры камеры Samsung Galaxy S11+

В Сети опубликованы новые рендеры Samsung Galaxy S11+, опровергающие предыдущие утечки. На новых изображениях видно, что дизайн основной камеры не будет отличаться от варианта Samsung Galaxy S11.
В Сети опубликованы новые рендеры камеры Samsung Galaxy S11+

Изначально считалось, что эта часть флагманского смартфона Samsung Galaxy S11+ получит не самое очевидное решение в вопросе внешнего вида и эту информацию подтверждали авторитетные инсайдеры, публиковавшие рендеры устройства. Предполагалось, что кристаллы основной камеры будут разбросаны, но теперь все изменилось.

Сначала инсайдер Ice Universe заявил, что его коллеги ошибаются, и опубликовал новый рендер, показывающий основную камеру Samsung Galaxy S11+. Он продемонстрировал, что датчики основной камеры будут расположены ровно по отношению друг к другу. Чуть позже эту информацию подтвердил инсайдер OneLeaks, изначально опубликовавший сведения о противоречивом дизайне основного блока у флагманской модели. По его словам, он наткнулся на старый вариант устройства и принял его за окончательный, за что и извинился. В итоге инсайдер опубликовал новый рендер, подтверждающий слова Ice Universe.

Теперь стало понятно, что основная камера Samsung Galaxy S11+ внешне будет напоминать аналогичную у обычной версии этой модели за исключением дополнительного кристалла. Презентация новой флагманской модельной линейки состоится 11 февраля, однако пока это лишь слухи.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети опубликованы новые рендеры камеры Samsung Galaxy…
"Уральские пельмени" через суд требуют от бывшего директора Сергея Нетиевского 200 млн…
Samsung научила смартфоны распознавать имитацию набора текста с помощью…
На Кубани ученые внедрили новый способ лечения щитовидной…
Дочь Анастасии Волочковой не одобрила нового возлюбленного…
Составлен рейтинг самых успешных и интересных гаджетов 2019…
Ученые из Индии назвали продукты, которые необходимо постоянно иметь в…
Лолита Милявская мечтает еще раз выйти замуж в новом…
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей в Южной…
Названы главные преимущества кнопочных телефонов перед…
Андрей Разин высмеял умение Юрия Шатунова сочинять…
Для истребителей Су-57 разрабатывают новые виды…
Ученые из Канады определили белок, стимулирующий развитие рака…
Галина Волчек оставила после себя наследство в размере 50 млн…
Эксперты рассказали о самых популярных странах для празднования Нового года у российских…
Ученые рассказали о символе 2020 года: Крысы умеют смеяться и помогают друг…
«Хочу сохранить гармонию»: Екатерина Климова рассказала о планах на следующий…
Названы способы быстро и безопасно прогреть авто перед поездкой…
На Новый год Валентин Юдашкин поедет в Гонконг к дочери Галине и…
Polestar представил новый электрический концепт для гонок…
Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после удаления…
Microsoft автоматически обновит браузер Edge до версии на базе…
Дерматолог Хани Аль-Назер рассказал о способах защиты кожи…
«Это не последняя его жена»: Георгий Териков высказался о браке Евгения Петросяна с Татьяной…
Эксперты из США рассказали о пользе кукурузы для…
Названы самые ожидаемые события в сфере науки в 2020…
Кети Топурия продемонстрировала свой дом, украшенный перед…
Хакеры из Украины взломали более 20 тысяч серверов по всему…
Дочь Александра Серова пожаловалась на "бытовуху" в семейной…
Раскрыты подробности о новой клавиатуре для Apple…
Лолита Милявская предстала перед поклонникам с белокурыми…
Эксперты назвали детали экипировки солдат во время Великой Отечественной войны, от которой бойцы…
Ученые из США основали альянс для прорыва квантовых технологий в…
Магазин Ubisoft рекомендует приобрести три игры по цене…
Океанологи: Айсберги могут стать источниками питательных веществ для Мирового…
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отмечают четвёртую годовщину…
Меган Маркл создала свой королевский…
Косточки цитрусовых, бахчевых и фруктов снижают вероятность развития…
Собравшийся жениться на россиянке наследник Рокфеллеров оказался аферистом и гражданином…
Ученые: Уровень сахара в крови нормализуют креветки и…
Просмотреть все новости