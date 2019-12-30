В Сети опубликованы новые рендеры камеры Samsung Galaxy S11+
В Сети опубликованы новые рендеры Samsung Galaxy S11+, опровергающие предыдущие утечки. На новых изображениях видно, что дизайн основной камеры не будет отличаться от варианта Samsung Galaxy S11.
Изначально считалось, что эта часть флагманского смартфона Samsung Galaxy S11+ получит не самое очевидное решение в вопросе внешнего вида и эту информацию подтверждали авторитетные инсайдеры, публиковавшие рендеры устройства. Предполагалось, что кристаллы основной камеры будут разбросаны, но теперь все изменилось.
Сначала инсайдер Ice Universe заявил, что его коллеги ошибаются, и опубликовал новый рендер, показывающий основную камеру Samsung Galaxy S11+. Он продемонстрировал, что датчики основной камеры будут расположены ровно по отношению друг к другу. Чуть позже эту информацию подтвердил инсайдер OneLeaks, изначально опубликовавший сведения о противоречивом дизайне основного блока у флагманской модели. По его словам, он наткнулся на старый вариант устройства и принял его за окончательный, за что и извинился. В итоге инсайдер опубликовал новый рендер, подтверждающий слова Ice Universe.
Теперь стало понятно, что основная камера Samsung Galaxy S11+ внешне будет напоминать аналогичную у обычной версии этой модели за исключением дополнительного кристалла. Презентация новой флагманской модельной линейки состоится 11 февраля, однако пока это лишь слухи.
Изначально считалось, что эта часть флагманского смартфона Samsung Galaxy S11+ получит не самое очевидное решение в вопросе внешнего вида и эту информацию подтверждали авторитетные инсайдеры, публиковавшие рендеры устройства. Предполагалось, что кристаллы основной камеры будут разбросаны, но теперь все изменилось.
Сначала инсайдер Ice Universe заявил, что его коллеги ошибаются, и опубликовал новый рендер, показывающий основную камеру Samsung Galaxy S11+. Он продемонстрировал, что датчики основной камеры будут расположены ровно по отношению друг к другу. Чуть позже эту информацию подтвердил инсайдер OneLeaks, изначально опубликовавший сведения о противоречивом дизайне основного блока у флагманской модели. По его словам, он наткнулся на старый вариант устройства и принял его за окончательный, за что и извинился. В итоге инсайдер опубликовал новый рендер, подтверждающий слова Ice Universe.
Теперь стало понятно, что основная камера Samsung Galaxy S11+ внешне будет напоминать аналогичную у обычной версии этой модели за исключением дополнительного кристалла. Презентация новой флагманской модельной линейки состоится 11 февраля, однако пока это лишь слухи.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:30