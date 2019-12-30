"Уральские пельмени" через суд требуют от бывшего директора Сергея Нетиевского 200 млн рублей





“Уральские пельмени” намерены взыскать указанную сумму на фоне нарушающего законодательство РФ использования принадлежащего им товарного знака. Также артисты хотят запретить бывшему директору брать похожее обозначение, чтобы исключить вероятность смешения. Данный иск был принят судом, а первое слушание по делу может состояться уже 19 февраля. Согласно данным Роспатента, компания First Hand Media, зарегистрированная на Нетиевского, в 2017 году приняла решение о передаче в пользу “Уральских пельменей” исключительных прав на бренд.Согласно регистрационным данным, ТО создавалось с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Каждому из 10 участников принадлежало по 10% предприятия.