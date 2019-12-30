Новая фотография дочери Галкина и Пугачевой восхитила ее поклонников

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина пользуются не меньшей популярностью, чем звездные родители. Их аккаунты в социальных сетях, созданные, в том числе неравнодушными фанатами, собирают массу комментариев и подписчиков. На странице одного из таких появилось фото, где Лиза Галкина запечатлена посреди снега.Подписчики положительно оценили фотоснимок. Некоторые отметили щеки Лизы Галкиной, порозовевшие на морозе, другие пожелали счастья и здоровья в наступающем году. Однако поклонников удивило необычайно большое количество снега, позднее выяснилось, что снимок был сделан еще в прошлом году.