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Новая фотография дочери Галкина и Пугачевой восхитила ее поклонников

Поклонников дочери российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина умилил новый фотоснимок, опубликованный в Instagram-аккаунте. На нем Лиза Галкина сидит в санках на фоне снежных сугробов, количество которых удивило некоторых пользователей.
Новая фотография дочери Галкина и Пугачевой восхитила ее поклонников

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина пользуются не меньшей популярностью, чем звездные родители. Их аккаунты в социальных сетях, созданные, в том числе неравнодушными фанатами, собирают массу комментариев и подписчиков. На странице одного из таких появилось фото, где Лиза Галкина запечатлена посреди снега.

Подписчики положительно оценили фотоснимок. Некоторые отметили щеки Лизы Галкиной, порозовевшие на морозе, другие пожелали счастья и здоровья в наступающем году. Однако поклонников удивило необычайно большое количество снега, позднее выяснилось, что снимок был сделан еще в прошлом году.

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:37

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