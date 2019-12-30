Samsung научила смартфоны распознавать имитацию набора текста с помощью камеры
Компания Samsung представила несколько интересных проектов, способных значительно облегчить жизнь людей. Технологический гигант научил смартфоны распознавать имитацию набора текста с помощью фронтальной камеры.
Данная технология называется SelfieType. Она позволяет человеку набирать текст не прикасаясь к самому смартфону. С помощью фронтальной камеры устройство сможет распознавать имитацию набора текста на определенной поверхности или даже в воздухе. После того, как человек начнет совершать характерные движения – на экране появятся буквы. Такая технология позволит ускорить процесс работы на смартфоне, а также будет удобна тем, кто любит набирать тексты во время еды или с грязными руками.
Еще одна интересная новинка от Samsung – Becom. Данное устройство призвано бороться с облысением. Оно будет сканировать поверхность головы и показывать подробную статистику относительно состояния волоса: их плотность, скорость роста, отмирание и многое другое. После этого человек получит практические рекомендации, позволяющие сохранить шевелюру.
Отдельно стоит отметить Samsung Hyler. Он представляет собой интеллектуальный маркер, позволяющий переносить выделенный им текст с бумаги в виртуальный мир. Все что нужно сделать человеку – провести по определенной части распечатанного письменного документа. Спустя несколько секунд она появится на привязанном к устройству гаджете.
Данная технология называется SelfieType. Она позволяет человеку набирать текст не прикасаясь к самому смартфону. С помощью фронтальной камеры устройство сможет распознавать имитацию набора текста на определенной поверхности или даже в воздухе. После того, как человек начнет совершать характерные движения – на экране появятся буквы. Такая технология позволит ускорить процесс работы на смартфоне, а также будет удобна тем, кто любит набирать тексты во время еды или с грязными руками.
Еще одна интересная новинка от Samsung – Becom. Данное устройство призвано бороться с облысением. Оно будет сканировать поверхность головы и показывать подробную статистику относительно состояния волоса: их плотность, скорость роста, отмирание и многое другое. После этого человек получит практические рекомендации, позволяющие сохранить шевелюру.
Отдельно стоит отметить Samsung Hyler. Он представляет собой интеллектуальный маркер, позволяющий переносить выделенный им текст с бумаги в виртуальный мир. Все что нужно сделать человеку – провести по определенной части распечатанного письменного документа. Спустя несколько секунд она появится на привязанном к устройству гаджете.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:14